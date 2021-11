Beve birra sdraiato sul cofano dell'auto a 119 km/h: beccato dall'autovelox

Essere beccati da un autovelox non è certo qualcosa di cui vantarsi, così come mettersi al volante bevendo birra. Ebbene un gruppo di ragazzi australiani è riuscito a fare entrambe le cose nello stesso momento, con una persona sdraiata beatamente sul cofano...

Sembra una storia inventata di sana pianta ma vi assicuriamo che è tutto vero, del resto la Western Australia Police Force ha anche pubblicato chiare prove fotografiche. Siamo nella notte del 23 ottobre scorso, alle 2:23 del mattino, quando un pick-up truck (che sembra essere un Ford Courier) è stato fotografato da un autovelox a 119 km/h in una zona con limite a 100 km/h.

I 19 km/h al di sopra del limite sono evidenti ma non sono neppure così eccessivi, sarebbe potuta andare molto peggio; a scandalizzare maggiormente è la presenza di un ragazzo sul cofano e sul parabrezza, che steso si gode beatamente la sua birra ad alta velocità. Si vede anche una persona con il braccio fuori dal finestrino con una birra in mano: poiché in Australia la guida è a destra si tratta plausibilmente del passeggero, non del conducente, che speriamo invece fosse almeno sobrio...

La polizia locale ha diffuso le immagini per chiedere aiuto al pubblico, infatti finora i tentativi per localizzare il pick-up sono falliti, la targa (forse rubata) fotografata appartiene a una Subaru al di fuori dello Stato. Probabilmente molti eleveranno il ragazzo sdraiato sull'auto a nuovo mito, simbolo di anarchia ribelle e spensieratezza, non possiamo però sorvolare sul fatto che un comportamento simile è estremamente rischioso e mette a repentaglio anche la vita di innocenti che magari arrivano a trovarsi nel punto sbagliato nel momento sbagliato, un modo di fare da condannare senza appello.



