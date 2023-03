Bertrand Gachot: 'Il mito di Michael Schumacher? Nacque grazie al mio arresto'

Spesso e volentieri i miti e le grandi invenzioni nascono per puro caso e lo stesso si può dire, con tutto il massimo rispetto, per Michael Schumacher. La Jordan, poco prima di ingaggiare il formidabile tedesco, stava puntando su un altro pilota che però si fece arrestare.

E' questa la curiosa vicenda di Bertrand Gachot che si intreccia in maniera indissolubile con la favola di quello che diventerà per sette volte campione del mondo. "Il nuovo ragazzo che hanno assunto alla Jordan è così bravo che non hanno più bisogno di te. Quindi puoi restare tranquillamente qui in prigione", così la scuderia di Eddie Jordan decise di liquidare il pilota lussemburghese, decidendo appunto di dare spazio ad un ambizioso pilota tedesco di nome Michael Schumacher.

Gachot venne arrestato nell'agosto del 1991 dopo una lite con un tassista in centro a Londra, avvenuta a dicembre dell'anno precedente: dopo un tamponamento i due avevano dato vita ad un alterco, e Gachot aveva deciso di reagire spruzzando dello spray urticante addosso al taxista.

Peccato però che all'epoca in Inghilterra quel dispositivo di protezione venisse considerato illegale, esattamente al pari di un'arma, di conseguenza il pilota venne arrestato e in seguito condannato a 18 mesi di reclusione.

La Jordan dovette quindi trovare in fretta e furia una soluzione alternativa per correre il Gp del Belgio e fu così che si presentò Willi Weber, storico agente di Michael Schumacher: affare fatto, Schumi venne affiancato ad Andrea De Cesaris e scese in pista a Spa, circuito che gli regalerà poi svariate emozioni nel corso della sua carriera.

"Non sapevo nulla di Schumacher. Fu una guardia carceraria a parlarmi di lui per la prima volta. Poi mi arrivò una lettera di De Cesaris - racconterà Gachot - era davvero un buon amico Andrea ed era un ragazzo fantastico. Mi ha mandò questa lettera molto divertente nella quale scriveva: 'Non preoccuparti per il tedesco. Mi ha appena fatto qualificare, ma lo riprenderò presto'".

Gachot verrà rilasciato due mesi dopo grazie ad un ricorso in appello, trovando poi spazio nella scuderia Larrousse: terminerà nel 1995 con la Pacifica Racing, senza mai brillare, Schumacher invece, bhe, quello che ha fatto è storia.

Proprio Eddie Jordan negli scorsi giorni ha parlato di Michael Schumacher e delle sue condizioni fisiche. Sempre il Kaiser è finito nella classifica dei 50 sportivi più pagati di sempre: Michael Schumacher è risultato essere il primo dei piloti di F1.