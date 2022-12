Bertone sta per tornare con una supercar misteriosa, che potrebbe basarsi sulla Huracan

La carrozzeria Bertone è pronta a tornare sulla scena, dopo il fallimento per banca rotta avvenuto nel 2014. Nel 2020 Ideactive, composta da Mauro e Jean-Franck Ricci, ha acquistato il nome e tra pochi giorni vedremo il frutto di questa rinascita, con una supercar Bertone che celebra l’eleganza italiana.

Non si conoscono ancora i dettagli dell’auto, ma nel frattempo Bertone ha pubblicato delle immagini teaser che con un attento vedo-non vedo mostra soltanto lievemente le forme e alcuni elementi estetici dell’auto, che ha l’aspetto di una sportiva a due posti, con un probabile motore centrale.

A tal proposito, i colleghi di Carscoops hanno ipotizzato che sotto alla carrozzeria si possa nascondere una Lamborghini Huracan, dato che la forma del tetto e del montante A ricordino molto da vicino la sportiva a dieci cilindri di Sant’Agata Bolognese (ricordiamo che Bertone ha messo la firma anche sulla leggendaria Lamborghini Miura).

Scopriremo tutti i dettagli tra una settimana, ma intanto il costruttore ha dichiarato che sarà un tributo all’eleganza italiana e all'Italian Gentleman, e inoltre avrà un motore a combustione che sarà in grado di funzionare con carburante ricavato dai rifiuti plastici.

Non resta che aspettare il 21 dicembre 2022 per scoprire tutti i segreti della supercar Bertone, e nel frattempo vi consigliamo la lettura della nostra prova in pista della Lamborghini Huracan STO.