Bertone svela la GB110, una hypercar in edizione limitata con 1.100 CV e tanti misteri

Bertone aveva annunciato il ritorno sulla scena con una supercar inedita, che oggi finalmente è stata svelata, sebbene si mostri ancora sotto forma di render 3D e digitali. Si chiama Bertone GB110 ed è il frutto della rinascita del brand ad opera di Mauro e Jean-Franck Ricci, coloro che hanno riacquistato il nome nel 2020.

La GB110 sarà dunque un hypercar che verrà prodotta in un’edizione limitatissima di soli 33 esemplari e, come già annunciato, sarà un tributo all’eleganza del design italiano, ma nonostante i veli siano finalmente caduti, sono ancora tanti i punti interrogativi attorno a questa vettura.

Partiamo dunque dall’elemento più evidente, ovvero il design estetico della vettura, che come ha dichiarato la carrozzeria, è un omaggio a glorie del passato come l’Alfa BAT degli anni ’50, la Carabo di fine anni ’60 che ha poi ispirato la Lamborghini Countach e soprattutto la Stratos Zero. Non sappiamo però su che tipo di veicoli sia basata la GB110, anche se adotta un corpo vettura con motore centrale: Bertone ha però suggerito che sotto alla carrozzeria si nasconde un modello di costruzione tedesca, dunque si potrebbe pensare all’Audi R8, e di conseguenza alla Lamborghini Huracan, con cui sembra avere in comune diversi elementi stilistici.

Le porte si aprono a farfalla e presentano una parte “vetrata” simile a quanto visto a bordo della McLaren Senna, mentre il motore, che dovrebbe erogare una potenza di 1.100 CV e 1.100 Nm di coppia, è stato sviluppato per funzionare con carburante sintetico (a proposito, Porsche ha avviato ufficialmente la produzione del suo eFuel in Cile) ricavato da rifiuti di plastica.

Non sappiamo di che tipo di motore si tratti e nemmeno di quanti cilindri disponga, così come non è noto il prezzo a cui verrà offerta la vettura, elementi che probabilmente verrano svelati più avanti, dunque nell’attesa, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto.