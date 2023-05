BerriTV pronto per il Nissan Booster Trophy: la prima sessione di prove è su Twitch

Il 22 maggio 2023 si avvicina e chi ha seguito i nostri articoli dedicati a Nissan Booster (arriva Nissan Booster, il gioco della Formula E che vi porta a Londra) sa benissimo cosa significa: è il giorno in cui si terrà lo speciale evento live gaming con i piloti del team Nissan Formula E, a cui parteciperà anche lo streamer italiano BerriTV.

Ricapitoliamo velocemente: Nissan Booster è il nuovo gioco free to play legato alla Formula E che vi permette di giocare delle carte NFT, guadagnare dei punti XP (eXperience Points) e volare a Londra per seguire direttamente dal paddock gli ultimi round di gara della stagione 2023. Il mondiale delle monoposto elettriche non è mai stato così interattivo e Nissan è andata anche oltre, organizzando per il prossimo 22 maggio 2023 un evento gaming in live streaming con la partecipazione dei piloti del Nissan Formula E Team: Sacha Fenestraz e Norman Nato.

Il Nissan Booster Trophy sarà quindi una grande gara virtuale che potremo seguire in diretta sul canale Twitch di Nissan: 14 giocatori da tutto il mondo potranno sfidare Fenestraz e Nato su rFactor 2, il simulatore di guida per PC che con l'update Q2 2023 ha aggiunto proprio le monoposto Gen3 di Formula E, le vetture con cui si corre l'attuale mondiale (la Formula E dalla IM01 alla potente e-4ORCE 04 Gen3).

Per permettere ai giocatori di prepararsi al meglio, Nissan ha organizzato una sessione di prove libere sui canali Twitch dei singoli partecipanti, in pagina trovate infatti la sessione dello streamer italiano BerriTV andata in onda il 18 maggio. La sessione fa parte di una live molto lunga, quasi 10 ore, e potrete trovare il racing game rFactor 2 a partire dal minuto 5:20:00. Le prove libere si sono ovviamente svolte a bordo di una delle monoposto Gen3 di Formula E della stagione 2023, auto con le quali BerriTV e il suo compagno di squadra (ogni team è formato da 2 giocatori) sfideranno i reali piloti Nissan il prossimo 22 maggio prossimo dalle 19:00 alle 21:00. Riuscirà lo streamer italiano a battere Sacha Fenestraz e Norman Nato?