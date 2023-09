Bernie Ecclestone non ha dubbi: 'Max Verstappen è il pilota più forte di sempre'

Chi è il più forte pilota di Formula 1 di sempre? Bernie Ecclestone non ha dubbi ed ha indicato il nome di Max Verstappen, due volte campione del mondo prossimo a vincere il suo terzo titolo, forse già nel Gp del Qatar che come da date del campionato di Formula 1 2023 si correrà la seconda domenica di ottobre.

Parlando con i microfoni del tabloid inglese Daily Mail, l'ex patron del Circus ha spiegato: “Max è il miglior pilota di sempre, non ci sono dubbi. Prima indicavo Alain Prost, ora direi invece Max. È il più grande, il migliore nell’ottenere il meglio dalla propria vettura, non fa mai confusione ed è sempre concentrato”.

Quindi ha aggiunto: “Nella mia personale classifica è superiore anche ad Hamilton. Lewis è ovviamente super brillante e super talentuoso, sa capire le persone e tirare fuori il meglio da loro, mentre Max sa tirare fuori il meglio dalla macchina. Sono due persone molto diverse. Quando Lewis si ritirerà potrà dedicarsi ad altro, all’intrattenimento ad esempio, ma non sarà la strada che seguirà Max”.

Secondo Ecclestone Verstappen è superiore anche ad Hamilton, fresco di rinnovo del contratto con Mercedes, e con ben 7 titoli in bacheca, lo stesso numero di Michael Schumacher.



L'ex numero uno della Formula 1 nel corso dell'intervista ha parlato anche della durata del calendario spiegando: "La mia opinione è che 18 gare siano sufficienti. Ne abbiamo fatte 20 e spesso ho pensato che fosse un po' troppo. Perché bisogna pensare alle squadre. Tra non molto dovranno impiegare il doppio dell'organico. Con 22 o 23 gare ci saranno troppi divorzi”.

Sugli attuali capi della Formula 1: "Guardo ogni sessione di prove libere e ogni gara, e penso: 'Mio Dio, stiamo cercando di mostrare la Formula 1 o stiamo cercando di mostrare altre cose? Netflix li ha un po' catturati – ha continuato, riferendosi alla docuserie Drive to Survive - e loro lo seguono un po' troppo. Netflix è nel settore dell'intrattenimento finché gli fa comodo. Non è come le nostre vecchie emittenti che sono con noi da sempre”.