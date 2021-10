Tesla produrrà una Model Y ogni 45 secondi: l'impianto di Berlino è fenomenale

Nel corso della giornata di ieri Tesla ha avviato le celebrazioni in occasione dell'inaugurazione del suo nuovo stabilimento di Berlino. La cosiddetta Giga Fest ha attirato appassionati e curiosi da ogni dove, e c'è anche stato spazio per la condivisione di alcune informazioni di particolare interesse.

Nello specifico abbiamo notato un dettaglio importante nell'immagine visibile in fondo alla pagina. La foto immortala un delle nozioni produttive sull'impianto, e va a sottolineare che a Berlino di telai della Model Y ne saranno sfornati ogni 45 secondi:"Il nostro team è supportato da un esercito di robot che saldano, rivettano e incollano insieme le parti dell'auto. Con movimenti veloci ed estremamente precisi, possiamo produrre 1 telaio ogni 45 secondi."



Ben prima dell'avvio alle linee produttive della Gigafactory tedesca sapevamo che quest'ultima avrebbe assemblato, al suo picco, circa 500.000 veicoli all'anno (Tesla produrrà 20 milioni di auto annue entro il 2030). Se davvero la compagnia sarà in grado di produrre un esemplare ogni 45 secondi, probabilmente sarà necessario rivedere verso l'alto tale stima preliminare.



Il fan Tesla e utente Twitter Tesla Facts ha pubblicato sul social dei cinguettii un suo calcolo relativo alle capacità di Giga Berlin. Per lui lo stabilimento potrebbe agguantare la soglia delle 700.000 unità annue di picco, e Elon Musk in persona (CEO di Tesla) ha riposto al post come segue:"Con un po' di ottimismo raggiungerà un ciclo regolare di 45 secondi. Con un 75 percento di operatività per la settimana media, si traduce in 10.000 a settimana con una produzione 24/7."



Insomma, Musk ci ha tenuto a portare coi piedi per terra i più entusiasti proponendo una produzione annua di 520.000 Model Y. A ogni modo il CEO della casa di Palo Alto ha voluto precisare che ci vorrà molto tempo prima che l'impianto raggiunga la massima produttività. Giusto per fare un esempio, la Gigafactory di Shanghai ci ha messo circa un anno per arrivare alla soglia preimpostata, e quasi certamente questa tempistica rimane valida per Giga Berlin.



Nel frattempo i dipendenti stanno aspettando che l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente (UFPA) dia il via libera definitivo, per cui al momento la fabbrica resterà praticamente ferma ancora per qualche giorno.



Per avviarci a chiudere restando in tema vogliamo attraversare l'Oceano Atlantico per mostrarvi un altro progetto del brand. L'impianto Tesla in Texas è colossale, e un video registrato dall'autostrada lo dimostra chiaramente.