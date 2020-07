Da Berlino arriva Unu Scooter, lo scooter elettrico con batterie LG

Dopo aver familiarizzato con le auto a zero emissioni, il pubblico europeo si sta innamorando dei piccoli scooter elettrici, che fra l'altro in Italia godono ora di un Bonus che può rimborsare il 30% o il 40% (con rottamazione) del prezzo totale. Da Berlino arriva adesso il nuovo Unu Scooter.

Parliamo di un nuovo modello appena omologato che vanta batterie prodotte da LG, perfettamente rimovibili, con ogni accumulatore che offre fino a 50 km di autonomia (sullo scooter se ne possono montare massimo due). La batteria inoltre si può ricaricare comodamente a casa in circa 7 ore tramite il caricabatterie in dotazione, in modo da lasciare lo scooter in strada.

Secondo l'azienda basta 1 euro di spesa per coprire 100 km di strada, inoltre le batterie sono garantite per 7-10 anni di vita. A muovere l'Unu Scooter abbiamo poi un motore Bosch che "simula" un 50cc nella versione base, con velocità massima di 45 km/h. Che abbiate o meno la seconda batteria installata, Unu Scooter offre anche un ampio vano sella, la vera particolarità del prodotto però è forse il suo design, a tratti vintage, a tratti futuristico, con un display LCD per visionare tutte le info di marcia (novità assoluta rispetto alla scorsa generazione).

Disponibile in tre potenze, 2000W, 3000W o 4000W, e svariate colorazioni, Unu Scooter parte da 2.799 euro e arriva a 3.899 euro, l'azienda prevede però anche una vendita a rate. Per pre-ordinare un'unità bastano 100 euro.