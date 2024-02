Le berline elettriche cinesi sono tutte uguali? Per il capo di Honda 'Troppo superficiali'

Lo stile giapponese nel mondo dell'auto è sempre stato controcorrente. Il diktat nipponico è che il design deve piacere prima alle aziende e poi agli automobilisti e non il contrario, e tale dettame si sta evidenziando ancora di più negli ultimi anni, con l'esplosione delle auto elettriche.

A parlarne negli scorsi giorni è stato Toshihiro Mibe, direttore generale di Honda, che di recente ha presentato una vettura futuristica ispirata al concept Kiwami targato 2003, ma che l'azienda ha fatto sapere che si tratterà di una vettura che al 90 per cento sarà uguale al modello di serie (in commercio dal 2026).

Linee e concetti audaci anche per Honda Saloon e Space Hub, due vetture, soprattutto la berlina, che mostrano un design decisamente aggressivo e fuori dagli schermi. Il direttore creativo di Honda, Daisuke Tsutamori, si dice d'accordo con il pensiero di Mibe: “In Cina abbiamo visto molta raffinatezza. Ma è molto superficiale, affinato ma superficiale”.

Secondo l'azienda giapponese, le green Made in China sono quindi belle ed eleganti, ma manca quella voglia di stupire, di andare un po' fuori dal proprio orticello e dalle linee classiche, cosa che invece nella terra del sol levante si vede spesso e volentieri.

Difficile dire il contrario e basta vedere alcune delle berline del gigante asiatico che trovate nella foto qui sopra (presa da Automobile-Propre), per capirlo. Le vetture sono tutte dalla forma slanciata e aerodinamica, ma sempre con una linea più o meno simile, così come dimensioni e proporzioni, a volte persino i cerchi in lega.

Sembra quasi che siano uscite tutte da una stessa piattaforma, per poi essere allestite e modificate nei dettagli giusto per darle la propria impronta e il proprio brand. Honda si dice quindi convinta che gli EV debbano essere rivoluzionari, irrazionali, e forse è per questo che i giapponesi sono entrati nel mercato delle auto a batteria con i piedi di piombo, in attesa che la tecnologia migliori e che venga individuato anche lo stile estetico giusto per queste auto.

E chissà che nella line up futura dell'azienda non possa esservi spazio a breve anche per una nuova Honda NSX elettrica, già anticipata da un render poco tempo fa.