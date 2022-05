Questa berlina cinese sfida Tesla e Mercedes: 540 CV a 25.000 euro al cambio diretto

Spesso quando pensiamo alla Cina ci tornano in mente immagini di smog e inquinamento, il Paese invece sta lavorando per essere il primo al mondo in termini di produzione e vendita di auto elettriche. Contare tutti i marchi cinesi che producono oggi veicoli elettrici inizia a essere una vera impresa, fra questi però sta svettando Leapmotor.

Il brand ha appena lanciato la sua nuova Leapmotor C01, una vettura con 542 CV che viene venduta a un prezzo ridicolo per noi europei - abituati purtroppo a veri e propri salassi in campo elettrico. La C01 viene infatti commercializzata - al cambio diretto - a partire da 25.700 euro circa, un prezzo assolutamente fuori mercato per le caratteristiche che offre la vettura.



Non si tratta infatti della solita operazione al mega risparmio con una microcar qualsiasi: parliamo di una berlina ben curata e piena di tecnologia, vi basti osservare l'abitacolo ricoperto di schermi per capire - che in qualche modo ricorda la più avanzata MBUX Hyperscreen di Mercedes-Benz. La potenza di 542 CV è tangibile anche nell'uso reale, non è solo una spec da scheda tecnica: si può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi.



Dove sarà dunque l'inghippo, nella batteria e nella relativa autonomia? Assolutamente no: nella versione da 90 kWh la Leapmotor C01 percorre 717 km con una sola carica, mentre la versione base promette comunque 500 km di autonomia. Sulla carta è davvero l'elettrica perfetta per la cifra a cui è proposta, l'EV accessibile e dall'ottima scheda tecnica che tutti sogniamo, per la quale non c'è bisogno di impegnare un rene per averla in garage. Al momento non si sa nulla della commercializzazione in Europa, in Cina però siamo già a 10.000 consegne e la linea produttiva sta accelerando. Siamo certi che sentiremo ancora parlare parecchio della C01...