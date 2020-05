La berlina elettrica BYD Han arriva in Europa e sfida la Tesla Model 3

L'Europa si prepara a dare il benvenuto a un nuovo colosso dell'automotive, questa volta cinese sino al midollo. Parliamo di BYD, che oltre a portare il suo SUV Tang avrà a listino anche la berlina Han.

Per chi ancora non lo sapesse, BYD è attualmente il più grande produttore di auto elettriche del mondo, grazie al mercato cinese che è il più espanso quando si parla di elettricità. Appena qualche settimana fa il colosso aveva stretto un'importante partnership con Toyota, e molti avevano pensato che la società giapponese avrebbe sfruttato la tecnologia BYD per sfondare con l'elettrico nel vecchio continente e invece no: la compagnia cinese ha deciso di scendere in prima linea, promettendo prezzi da urlo rispetto al rapporto qualità/prezzo.

Dopo il SUV BYD Tang di cui abbiamo parlato in questa notizia dedicata, in Europa vedremo anche la berlina Han, che dovrebbe costare fra i 45.000 e i 55.000 euro, giusto per mettere i bastoni fra le ruote alla Model 3. Parliamo di un'auto con 605 km di autonomia NEDC (WLTP saranno poco meno di 500 probabilmente) e capace di uno scatto 0-100 km/h in appena 3,9 secondi. Due le versioni, una con batteria da 65 kWh e singolo motore FWD da 163 kW, un'altra con batteria da 77 kWh e doppio motore AWD 163 kW+200 kW.

Probabilmente arriverà anche una variante Plug-In Hybrid con motore 2.0 a benzina e motore elettrico da 180 kW, fino a 80 km di autonomia a zero emissioni.