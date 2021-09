Bergamont lancia le nuove bici gravel Grandurance 2022: caratteristiche e prezzi

Se qualche anno fa erano diffuse solo tra pochissimi eletti, oggi qualsiasi appassionato delle due ruote sa che cos’è una bici gravel, una tipologia che ha conquistato tutti per via della sua grande versatilità: perfetta in strada, molto buona sullo sterrato. Ebbene Bergamont ha appena presentato la gamma Grandurance 2022.

Come tradizione, le nuove bici gravel di Bergamont hanno la forcella anteriore multicolore, che va a fare da contrasto alla tinta principale del telaio. Quattro le varianti principali possibili: la serie Grandurance 4, 6, 6 FNM con telaio e forcella in lega di alluminio, la Grandurance 8 con telaio in lega di alluminio e forcella in carbonio, le Grandurance Expert ed Elite con telaio in carbonio e la Grandurance RD con parafanghi, portapacchi e luci, per un uso più trekking.

Rispetto al passato le ruote diventano più grandi, tranne che sulla Grandurance 4: abbiamo infatti pneumatici 700x45c (28x1,70), degli Schwalbe G-One Bite come equipaggiamento standard (a proposito: Schwalbe ha creato gli pneumatici resistenti alle forature). Debutta poi il reggisella telescopico, mentre viene a mancare il parafango sulle Grandurance Expert ed Elite.

I cambi appartengono alla serie GRX di Shimano, pensati appositamente per le gravel, con Grandurance 8 ed Elite che invece offrono la monocorona anteriore. Arriviamo così a parlare di prezzi: la Grandurance 4, l’entry level, costa 1.099 euro, per la Grandurance Elite invece, al top della gamma, si arriva a 2.999 euro. Un listino sicuramente in salita rispetto al passato, e tutti sappiamo perché, con il mercato delle biciclette in totale affanno, ma comunque eccellente rispetto alla qualità dei prodotti. Per conoscere tutti i dettagli, gli elementi e le soluzioni possibili con la nuova gamma Grandurance consultate il sito ufficiale di Bergamont.