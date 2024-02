Bergamo, 40enne impenna davanti ai figli: 7.000 euro di multa e ritiro della moto

Una gita in moto con i figli si è rivelata un'esperienza costosa per un individuo di quarantanove anni originario di Bergamo. Giunto di fronte al centro sportivo di Treviglio, ha deciso di dimostrare le sue abilità attraverso alcune manovre spericolate, tra cui un impennamento per diversi metri, sotto gli occhi dei suoi ragazzi.

Tuttavia, l'uomo, residente a Fera Gera d'Adda e in compagnia del figlio 16enne anch'egli alla guida di una moto e la figlia 13enne su uno scooter, non si è reso conto che il motociclista dietro di lui era un agente di polizia locale fuori servizio, che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. L'agente ha fermato il conducente e ha richiesto l'intervento di una pattuglia di colleghi. Durante i controlli è emerso che la moto non era mai stata immatricolata né assicurata. Nonostante il figlio sedicenne fosse in regola con il patentino, la figlia tredicenne non poteva ancora sostenere l'esame di guida a causa dell'età.

Il risultato di questa situazione è stata una multa salata di settemila euro, motivata dalla pericolosa manovra, dalla mancanza di immatricolazione e assicurazione della moto, nonché dalla guida senza patente. Inoltre, la moto da cross del padre è stata sequestrata e uno scooter, appartenente alla figlia dell'uomo è stato anch'esso ritirato poiché la figlia 13ene non era in possesso del patentino per poterla guiare uno dei figli dell'uomo, è stato sottoposto a fermo per tre mesi.

Ricordiamo, a proposito di controlli delle autorità, che la patente digitale di guida sarà introdotta in Italia entro l'estate, accompagnata da una legge che ne riconosce il ritiro in tutta l'Unione Europea in caso di violazioni gravi del codice della strada. Questa innovazione, inizialmente prevista per il 2023, promette una maggiore praticità e efficienza, eliminando la necessità di portare con sé la patente fisica e semplificando i controlli stradali. L'Unione Europea ha sostenuto attivamente questo cambiamento per garantire uniformità nelle normative tra i paesi membri.

Una "bravata" senza ombra di dubbio, ma che si sarebbe potuta trasformare in una situazione molto pericolosa, specialmente se un padre coinvolge dei figli minorenni in questo tipo di attività, per giunta senza essere in possesso di documentazioni apposite. Lo dimostra il fatto che, pur in ambienti estremamente considerati sicuri, possono accadere incidenti mortali, come quello avvenuto stamattina sul circuito Porsche di Nardò, a Lecce.