Benzinaio sbaglia prezzo: benzina a 69 centesimi anziché 7 Dollari, licenziato in tronco

Gli Stati Uniti stanno assistendo a un periodo pessimo per i prezzi del carburante, tanto che hanno raggiunto il massimo storico a quasi sette Dollari al gallone in pochi giorni. Se c’è chi protesta e si rifiuta di vendere benzina a tali cifre, c’è anche chi erroneamente vende benzina premium a soli 69 centesimi al gallone.

Secondo il recente reportage di KOVR Channel 13 News e CBS Sacramento, infatti, il manager della stazione Shell di Rancho Cordova, in California, John Szczecina, ha accidentalmente messo un punto decimale nella posizione sbagliata quotando così la benzina a 0,69 Dollari anziché 6,99 Dollari al gallone: “Beh, è stato un errore che ho fatto. Ho messo a tutto quel prezzo, tranne il diesel”.

Szczecina è stato licenziato in tronco dopo questo errore, costato ben 16.000 Dollari alla stazione di servizio Shell, ma la famiglia ha aperto una campagna GoFundMe per ripagare il tutto raccogliendo poco più di 24.000 Dollari. Avendo risarcito il danno, l'avvocato Craig Simmermon ritiene improbabile un'azione legale da parte della stazione di servizio per un incidente di questa natura: “L'unico modo in cui sarebbe responsabile al di fuori di un accordo scritto è se agisse al di fuori dell'ambito del suo impiego. Ad esempio, se il suo capo ha detto 'qualunque cosa tu faccia, non fissare mai il prezzo su quella pompa di benzina', e poi l'ha fatto”, ha dichiarato.

Nel mentre, anche in Italia la benzina è salita di altri 5 centesimi.