Benzinaio regala oltre 32.000 litri di carburante negli Stati Uniti: ecco perché

Lo scorso aprile negli Stati Uniti qualcuno ha avuto la matta idea di regalare 32.000 litri di carburante ai cittadini per “April Fuels Day”, ovvero per il primo giorno del mese; altro che scherzo, di questi tempi è stato quasi un miracolo. Ma non gli è bastato: lo stesso benzinaio ora regala molto più di 32.000 litri di carburante!

Per festeggiare il Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) Ernie Boch Jr. ha infatti pensato di riproporre il gioco di parole con “Tanksgiving”, una giornata intera in cui regala taniche di benzina (in senso figurativo) a chiunque si rechi presso il suo distributore.

L'omaggio si svolge ancora una volta presso la stazione di servizio Rojo Irving a Norwood, ed è iniziato poco dopo che Boch ha twittato la buona notizia intorno alle 8 di questa mattina. Qualcuno suggerisce che stia regalando 50.000 galloni, ma si tratterebbe di una quantità davvero spropositata; altri, invece, parlano di carburante per un valore totale di 50.000 dollari, ovvero più di 32.000 litri considerati i prezzi locali attuali.

Il proprietario della stazione di servizio ha comunque ribadito che il limite è di 75 dollari a persona, cosicché chiunque si rechi in tale località possa godere dell’iniziativa. Considerato il costo di un pieno, siamo certi che sarà una promozione molto apprezzata…e anche uno stunt pubblicitario che gioverà al distributore.

in Italia, invece, dobbiamo prepararci alla riduzione del taglio delle accise sul carburante.