Benzinai, si va verso lo sciopero: 'Inaccettabili le multe da 6.000 Euro'

Il congelamento dello sciopero dei benzinai, previsto per 25 e 26 Gennaio 2023, potrebbe durare poco. Si va infatti verso la mobilitazione precedentemente annunciata per la prossima settimana, nonostante l’incontro definito “positivo” tenuto a Palazzo Chigi.

Alla base delle frizioni ci sarebbe il decreto del Governo pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel weekend, che prevede multe fino a 6mila Euro per i benzinai che non esporranno il prezzo medio regionale sui cartelloni informativi.

I gestori hanno definito questa norma “inaccettabile”, dal momento che fa ricadere “ancora una volta tutto su di noi, come se fossimo i colpevoli degli aumenti dei prezzi, non ci stiamo”.

Nella giornata di oggi, le associazioni sindacali che rappresentano i gestori (Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc Confcommercio) si riuniranno per capire il da farsi, ma lo sciopero diventa praticamente una certezza. “Andiamo avanti: dal decreto ci aspettavamo delle aperture che non ci sono state e sanzioni così alte per una misura che non serve a nulla sono inaccettabili” fanno sapere, riferendosi anche alla norma che prevede la sospensione dell’attività dopo la terza violazione.

“Ci hanno dato retta sulla media dei prezzi calcolata su base regionale spiega e sullo stop alle comunicazioni quotidiane” afferma Bruno Bearzi della Figisc, che a nome dei gestori si dice deluso ed arrabbiato per le parti del decreto “che continuano ad individuare nei gestori i responsabili delle storture del sistema attribuendoci ulteriori oneri e soprattutto ulteriori pesanti sanzioni, per questo è molto probabile che si vada verso la conferma dello sciopero”.