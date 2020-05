Benzinai autostradali ancora in sciopero: ecco le date delle chiusure

Questo grave periodo di crisi ha colpito molti settori. Dal turismo all'automotive, dai trasporti ai negozianti al dettaglio eccetera. Non la scampano neanche i distributori di benzina autostradali, che si sono ritrovati a dover stare aperti nonostante le scarsissime richieste di carburante.

Per questo e per altri motivi Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio hanno confermato uno sciopero di 48 ore, che inizierà dalle ore 22:00 del prossimo 12 maggio e si concluderà alla stessa ora del 14 maggio. Le chiusure riguarderanno le Aree di Servizio autostradali e stazioni assimilabili.

Ecco una nota delle organizzazioni riguardo la decisione:"I gestori non chiedevano altro che condividere responsabilità e oneri con il Governo e l'intera filiera composta da tanti soggetti economici, concessionari autostradali primi fra gli altri, con ben altra solidità ed una incommensurabilmente maggiore remunerazione. A nulla è valso resistere pazientemente e stringere i denti in tutto questo periodo, moltiplicando appelli e sollecitazioni. Ora, con il termine della fase acuta dell'emergenza, avendo in tutta coscienza adempiuto interamente alla responsabilità di cui è fieramente portatrice, la categoria non ha altra risorsa che tornare ad agitare gli strumenti della protesta, a sostegno delle proprie legittime rivendicazioni."

Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno poi aggiunto altre parole a supporto dei cittadini coinvolti, dicendosi sicure che questi "comprendano le loro giuste motivazioni, che sono poi quelle che similmente agitano anche moltissimi di loro." Da un altro coro si è però sollevata la contestazione opposta a queste proteste, infatti l'Unione Nazionale Consumatori dichiara "illegittimo" lo sciopero prolungato, in quanto violerebbe la regolamentazione del settore:"In questo grave momento per il Paese, uno sciopero dei benzinai non solo è un atto inaccettabile, ma contrario alla regolamentazione del settore carburanti."

Insomma, la situazione è tutt'altro che facile da gestire, e speriamo che tutte le parti coinvolte possano risolverla nel modo migliore possibile.