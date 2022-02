La benzina supera i 2 euro al litro: la guerra russa tiene alto il prezzo del petrolio

Come se due anni di pandemia e prezzi di petrolio e gas già alle stelle non bastassero, il presidente russo Putin ha deciso di iniziare un conflitto con la vicina Ucraina, portando di fatto la benzina italiana oltre i 2 euro in molti casi.

Secondo le ultime rilevazioni del Mite, relative alla settimana 14-20 febbraio 2022, la benzina è salita in media a 1,85 euro al litro, mentre il gasolio è a 1,72 euro al litro, quasi alla pari. Quotidiano Energia dà invece negli ultimi giorni la benzina a 1,861 euro al litro, con il diesel a 1,734 euro/litro. Il vero disastro è sul servito: qui la benzina ha addirittura superato i 2 euro (2,088 euro/litro), mentre il gasolio ha raggiunto quota 1,87 euro/litro.

Dopo l'invasione Russa in Ucraina, il Brent (il valore del barile) è schizzato alla cifra record di 105 dollari. Ora è tornato a 100 dollari, per fine anno comunque si stima che resti attorno ai 102 dollari, il che si traduce in prezzi alla pompa di 1,95 euro/litro per la benzina e 1,85 euro/litro per il diesel.

Nonostante questa situazione, bisogna comunque apprezzare due buone notizie: è un bene che il petrolio non rientri nelle sanzioni comminate alla Russia, inoltre solo il 10% del nostro greggio viene importato dal Paese di Putin, dunque non c'è il rischio che i nostri distributori rimangano a secco - a differenza del gas, importato dalla Russia per il 40% del nostro fabbisogno.

In ogni caso le famiglie italiane devono stringere ulteriormente la cinghia dopo due anni difficili: Codacons, Unc e Assoutenti stimano un rincaro annuo di 400 euro a famiglia per i carburanti. È polemica infatti per un governo che non avrebbe fatto abbastanza per contenere i prezzi alla pompa: ricordiamo che accise e IVA corrispondo al 57% del prezzo finale, dunque paghiamo più tasse che reale carburante (quanto costa realmente un litro di benzina?).