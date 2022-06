Benzina alle stelle: sempre più persone rimangono senza carburante per strada negli USA

In Italia la crisi dei carburanti è un argomento "caldo" su più fronti, con la benzina che rischia di tornare a 2,50 euro al litro senza più il taglio delle accise. Anche negli USA però è in atto un autentico disastro e sempre più persone chiamano la AAA perché rimaste per strada senza più carburante.

A oggi il prezzo medio di un gallone di benzina negli Stati Uniti (3,8 litri) è di 5,016 dollari, e in alcune zone un gallone di benzina costa addirittura più di 6 dollari; un'assurdità se pensiamo che questo prezzo era meno della metà il giorno dell'insediamento di Joe Biden nel gennaio 2021. Non è ancora ben chiaro il motivo, sembra però che le richieste d'aiuto di gente rimasta per strada senza più una goccia di benzina arrivate alla AAA siano cresciute del 60% nel giro di 6-12 mesi in Michigan.

Probabilmente la gente è ancora legata alle vecchie abitudini, magari spende 20 dollari per fare rifornimento pensando di percorrere le solite distanze con 6,5 galloni di benzina, invece ne ha imbarcati solo 4 di galloni e dunque rimane a piedi. Un'altra ipotesi è che la gente cerchi di fare rifornimento solo all'ultimo secondo utile, nella speranza che i prezzi tornino a scendere nel frattempo.

Il prezzo della benzina alle stelle negli USA ha persino causato un morto, anche se indirettamente: la polizia di Warren ha riportato di un motociclista investito mentre spingeva la sua moto rimasta a corto di carburante - e il problema non riguarda solo il Michigan ovviamente. Le chiamate di soccorso stanno crescendo un po' ovunque negli USA, in alcune zone c'è stato un aumento del 25%, in Virginia il numero è in crescita del 10% dal 2019.