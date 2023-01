Benzina alle stelle: paghiamo ancora le accise per la guerra in Etiopia? - Aggiornata

Con i prezzi della benzina ancora in rialzo viene naturale porsi alcune domande riguardanti le ragioni di questi innalzamenti. La speculazione è la più chiacchierata, assieme a una serie di costi fissi extra che rimangono ancora dal 1956: quante accise paghiamo su un litro di benzina al 2023?

Prima di tutto, una parentesi storica: l’accisa sul carburante è un’imposta introdotta dallo Stato italiano ancora agli inizi del Novecento, applicata principalmente per finanziare il Paese in momenti di difficoltà per le casse pubbliche. Uno dei primi casi fu la guerra in Abissinia del 1935, per la quale Benito Mussolini applicò un’imposta da 1 lira e 90 centesimi.

Da allora le accise sono aumentate e si sono stratificate, sebbene molti dei problemi che hanno portato all’introduzione di una nuova imposta in passato siano stati risolti. Ancora oggi molti cittadini e politici fanno notare che si paga la guerra in Etiopia del 1935, ma è davvero così?

Al gennaio 2023 le accise sono pari a 728,40 euro per mille litri sulla benzina per uso carburazione, ovvero 0,7284 euro su un litro di benzina e 0,6174 euro su un litro di gasolio, come da documento ufficiale dell’ADM sulle aliquote di imposta vigenti nel settore delle accise. Al contrario di quanto dichiarato da diverse personalità, pertanto, l’unico dato concreto sulle accise è unitario: per essere precisi, l’accisa sul carburante è definita in modo unitario dal 1995 dopo la pubblicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Di conseguenza, è improprio riferirsi a introduzioni passate delle accise.

Se poi vogliamo essere ancora più meticolosi nell'analisi, il Dipartimento delle Finanze specifica che le sotto citate imposte di fabbricazione sono state soppresse dal 1993:

Guerra di Etiopia del 1935

Crisi di Suez del 1956

Disastro del Vajont del 1963

Alluvione di Firenze del 1966

Terremoto del Belice del 1968

Terremoto del Friuli del 1976

Terremoto dell'Irpinia del 1980

Guerra del Libano del 1983

Essendoci una sola aliquota che non distingue tra le varie componenti, risulta scorretto suddividerla nelle presunte accise applicate in passato. In altri termini, è probabile ma per nulla certo che la missione ONU in Bosnia del 1996 e/o il rinnovo del contratto autoferrotranvieri del 2004 abbiano ancora il loro impatto sulla definizione delle accise.