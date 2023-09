La benzina self supera i 2 euro al litro: Assoutenti chiede il taglio delle accise

Quando si parla di carburanti darvi delle buone notizie è sempre più difficile: oggi dobbiamo certificare il superamento dei 2 euro al litro per la benzina in modalità self, come denunciato da Assoutenti.

Non si tratta ancora di un prezzo medio di tutta la penisola ma ci stiamo avvicinando a grandi falcate: Assoutenti ha denunciato che in provincia di Bolzano la benzina self è venduta in media a 2,006 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a quota 1,929 euro al litro. La prossima regione a vedere il prezzo della benzina self oltre i 2 euro potrebbe essere la Liguria, dove l’ultima media registrata è stata di 1,996 euro al litro. Anche in Basilicata non va meglio, con la benzina self a 1,995 euro al litro, mentre siamo al di sopra dei 2 euro in autostrada: il prezzo medio della benzina è ora a 2,038 euro al litro, il gasolio invece è a 1,969 euro al litro.

Assoutenti ha preso particolarmente a cuore la questione e ha inviato una lettera al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, come riferito dal suo presidente Furio Truzzi. Tali prezzi rischiano di avere, ha detto il presidente, un effetto tremendo sul reddito delle famiglie italiane, che andrebbero così a perdere ulteriore potere d’acquisto. Le associazioni che difendono i consumatori vogliono incontrare il prima possibile il ministro Urso per discutere insieme di possibili soluzioni per calmierare i costi, in particolar modo si pensa al taglio delle accise. Certo il governo ha già ribadito più volte che un nuovo taglio delle accise non è nei programmi, poiché gli interventi sono avvenuti altrove; vedremo se le associazioni dei consumatori riusciranno a far cambiare idea al Ministero.