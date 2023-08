Benzina self a 2,722 euro al litro: la segnalazione di Assoutenti

Come di consueto, i prezzi dei carburanti in estate subiscono sempre dei rincari, a Ferragosto 2023 però qualcuno ha francamente esagerato: sull’autostrada A8 Varese-Milano un distributore ha portato il prezzo della benzina self a 2,722 euro al litro, come denunciato da Assoutenti.

A poco è servito, dunque, il nuovo obbligo di esporre il prezzo medio regionale e nazionale del prezzo della benzina. Qualcuno ha comunque voluto marcare la mano e toccare un nuovo record. Nella mattina del 16 agosto Assoutenti ha segnalato alla Guardia di Finanza un prezzo di 2,722 euro al litro per la benzina praticato da un distributore lungo l’autostrada A8. Non si trattava fra l’altro di un prezzo “servito” ma della classica benzina self, che gli automobilisti acquistano in autonomia.

Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, ha dichiarato: “Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro, quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei distributori di zona”. In media infatti la benzina self viene venduta in autostrada a 2,017 euro al litro, un prezzo comunque alto ma di gran lunga inferiore ai 2,722 segnalati sulla A8. Per un pieno di un’auto di media cilindrata si arriva a spendere anche 136 euro con questi prezzi, sottolinea Assoutenti, “un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà far luce”. Il distributore in questione ha applicato un prezzo superiore del 35% rispetto alla media autostradale, Assoutenti dunque si aspetta che le Fiamme Gialle facciano un’ispezione.

Per esperienza personale, vi assicuriamo che anche al di fuori delle autostrade si trovano prezzi alquanto gonfiati: in un minuscolo paesino della provincia di Cosenza abbiamo trovato un distributore self con la benzina a 2,425 euro al litro...