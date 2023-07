Benzina self a 1,869 euro al litro: i carburanti si preparano a un agosto 2023 di fuoco

Purtroppo succede ogni estate: con l’avvicinarsi del mese di agosto, e dunque dei grandi esodi verso le località turistiche del nostro Paese, i prezzi dei carburanti tornano a salire. Al 24 luglio 2023 la benzina ha superato in media 1,86 euro al litro, il diesel è oltre 1,71 euro al litro.

Analizzando in dettaglio i dati ufficiali di Quotidiano Energia, alle 8:00 del 24 luglio 2023 il prezzo medio della benzina self in Italia era pari a 1,869 euro al litro, con prezzi compresi fra 1,862 e 1,880 euro presso i vari distributori nazionali. I distributori No Logo invece offrono la benzina a 1,857 euro al litro di media.

Stabile il gasolio self, che comunque nell’ultima settimana è salito di diversi centesimi: la media nazionale parla di 1,717 euro al litro, con prezzi compresi fra 1,710 e 1,728 euro al litro. I distributori No Logo vendono il gasolio a 1,704 euro al litro.

Prezzi più alti ovviamente al servito: la benzina ha in questo caso una media di 2,002 euro al litro, mentre il gasolio si può trovare mediamente a 1,856 euro al litro.

Va meglio a chi utilizza il GPL per spostarsi: i prezzi vanno da 0,710 a 0,734 euro al litro, con i No Logo a 1,690 euro al litro. Il Metano costa invece tra 1,397 e 1,480 euro, con i No Logo a 1,433 euro.

A proposito di esodi estivi, Autostrade per l’Italia ha diramato il calendario dei giorni da bollino rosso di agosto 2023.