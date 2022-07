La benzina scende a 1,975 euro al litro: il 21 agosto termina il taglio delle accise

Dati alla mano, il Governo Draghi non è riuscito a ottenere i voti sperati per ri-ottenere una larga fiducia, dunque appena possibile l'Italia tornerà al voto. Come hanno reagito i prezzi alla pompa di benzina e diesel alla notizia?

Per ora tutto appare tranquillo, anzi il trend al ribasso dei prezzi è continuato, anche se di pochissimo. Eni infatti ha ribassato di un altro centesimo al litro sia benzina che diesel, mentre IP, Q8 e Tamoil hanno diminuito di altri 2 centesimi/litro i due carburanti, dopo i cent tolti già nelle scorse settimane (benzina e diesel costano 2 cent in meno). Grazie a questi nuovi cali la benzina self è ora disponibile in media a 1,975 euro al litro (dati del 20 luglio alle ore 8:00), mentre il diesel self si trova a 1,931 euro/litro. Il GPL si attestava ieri tra 0,827 e 0,843 euro/litro, mentre il metano continua a essere il carburante più costoso: si trova fra i 2,023 e i 2,343 euro.

E per nostra fortuna sono stati prolungati i tagli sulle accise, appena qualche giorno prima della caduta ufficiale del Governo Draghi: benzina e diesel costeranno meno fino al 21 agosto, poi ci sono solo due strade all'orizzonte. La prima è vedere i prezzi crollare, così che con tutte le accise attive si resti in ogni caso al di sotto dei 2 euro, la seconda è prolungare ulteriormente il taglio delle accise con qualche trovata ministeriale.