La benzina sale di altri 5 centesimi in una settimana: diesel più caro di 7 cent

Continua in Italia l'emergenza carburanti. Lo scorso 15 giugno vi abbiamo raccontato di come la benzina avesse subito un rincaro di 7 centesimi al litro in una sola settimana, ebbene ora ci risiamo: in 7 giorni i prezzi sono saliti di altri 5 centesimi.

Sembra proprio che in barba a tutte le raccomandazioni del Governo Draghi e al temporaneo taglio delle accise, che vale uno "sconto" di circa 30 centesimi al litro, i carburanti si stiano preparando al classico aumento estivo in previsione delle vacanze. Gli italiani già vessati dai rincari su più fronti devono aspettarsi un'estate di fuoco anche sul fronte dei carburanti, che stanno preparando il terreno per un'estate al di sopra dei 2 euro al litro.

A dirlo sono purtroppo i dati rilevati dal Mite, il Ministero della Transizione Ecologica: al 19 giugno, la media nazionale in modalità self della benzina ha raggiunto i 2,063 euro al litro, in aumento di ben 5 centesimi rispetto alla settimana precedente. Non va meglio al gasolio, che in una settimana è cresciuto di altri 7 centesimi e ora si trova a 2,006 euro al litro di media. Senza il taglio delle accise, la benzina sarebbe ora a circa 2,35 euro al litro. Per saperne di più su come siamo arrivati a questa situazione, non perdete il nostro speciale con i prezzi della benzina dal 1936 a oggi.