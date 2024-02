Benzina in rialzo, la denuncia di Assoutenti 'Un pieno costa 5 euro in più da inizio 2024'

I costi della benzina sono di nuovo in aumento: alcuni distributori italiani hanno già superato la soglia dei 2,5 euro al litro per il servizio erogato. Questa osservazione è stata fatta da Assoutenti, che ha esaminato gli ultimi listini dei prezzi al pubblico comunicati dai gestori al Mimit e pubblicati sul sito del ministero.

Si registrano nuovi massimi non tanto nelle autostrade, dove i costi sono di solito più elevati, ma nella rete di distribuzione ordinaria. Nonostante si tratti ancora di eventi isolati, si nota un aumento generale dei prezzi: in soli sei settimane, il prezzo medio nazionale della benzina senza piombo è salito del 5,3%, mentre quello del diesel del 6,3%. Un pieno ora comporta una spesa di circa 5 euro in più rispetto all'inizio dell'anno.

La situazione attuale richiama l'attenzione su quanto ha portato il governo a intervenire prima dell'estate con un decreto sui cartelli per il prezzo medio dei carburanti. Ad esempio, di recente, un distributore a Taranto vendeva benzina a 2,537 euro al litro e gasolio a 2,447 euro al litro. Anche in provincia di Benevento la benzina supera i 2,5 euro al litro, con il prezzo massimo registrato di 2,565 euro al litro in un distributore della provincia di Palermo.

In alcune province come Bergamo, Milano e Cuneo, la benzina supera i 2,4 euro al litro, venduta tra i 2,404 e i 2,420 euro al litro. Tuttavia, Assoutenti sottolinea che molti distributori non forniscono tempestivamente i loro listini al Mimit, il che rende non sempre aggiornati i prezzi.

Sulle autostrade, i costi più elevati sono stati riscontrati sulla A21 nei pressi di Piacenza, dove la benzina è venduta a 2,499 euro al litro (proprio nei pressi di Piacenza, la forte nebbia ha causato un maxitamponamento). Questo aumento dei costi ha sollevato preoccupazioni tra i consumatori e Assoutenti denuncia che, in poche settimane, i prezzi dei carburanti sono aumentati notevolmente, con un impatto diretto sui costi di trasporto e sulla spesa delle famiglie italiane.