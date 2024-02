Benzina, prezzo ancora in crescita: 2 euro al litro al servito

Come riportato da Ansa, i dati elaborati da Quotidiano Energia e comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, aggiornati fino alle 8 del 14 febbraio hanno registrato un aumento dei costi medi della benzina e del diesel presso le stazioni di rifornimento.

Siamo letteralmente in un periodo di "sali scendi" per quanto riguarda i carburanti. Questi aumenti erano già stati preannunciati qualche giorno fa dalle quotazioni di mercato che vi abbiamo riportato. il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è di 1,864 euro al litro, rispetto a 1,859 nella precedente rilevazione. Le compagnie offrono la benzina a prezzi compresi tra 1,857 e 1,878 euro al litro (senza logo a 1,844 euro).

Per quanto riguarda il diesel in modalità self, il prezzo medio praticato è di 1,836 euro al litro, rispetto a 1,829 precedenti. I diversi marchi propongono il diesel a prezzi compresi tra 1,832 e 1,846 euro al litro (senza logo a 1,818 euro).

Per quanto riguarda il servizio assistito, il prezzo medio praticato per la benzina è di 2 euro al litro, rispetto ai 1,995 della precedente rilevazione. Gli impianti con servizio assistito offrono la benzina a prezzi compresi tra 1,940 e 2,082 euro al litro (senza logo a 1,898 euro). Per quanto riguarda il diesel servito, il prezzo medio è di 1,971 euro al litro, contro 1,965 precedenti. I punti vendita delle compagnie propongono il diesel a prezzi medi compresi tra 1,919 e 2,050 euro al litro (senza logo a 1,871 euro).

Verso la fine dell'anno vi avevamo parlato della questione E-Fuel relativo ai possibili prezzi. Infatti l'Unione Europea ha deciso di vietare benzina e diesel entro il 2035, ma consentirà l'utilizzo dei carburanti sintetici. Alcune stime parlano di un costo iniziale che varierebbe tra i 4,50 euro al litro ai 2,80 euro nel 2030. Tuttavia, con l'aumento della domanda questi prezzi potrebbero ridursi drasticamente a 1,45-2,24 euro al litro entro il 2050, dal momento che ci vorrà ben più di qualche anno per "liberarsi" del tutto dei motori termici.