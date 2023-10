Benzina, prezzo choc a Cremona: 2,74 euro al litro, 50 cent in più della media

Stanno facendo preoccupare i prezzi dei carburanti in Italia, in continuo rialzo nelle ultime settimane. Il caso eloquente è quello testimoniato dal programma di Canale 5 Mattino Cinque News, che ha segnalato un prezzo al litro per la benzina superiore ai 2,50 euro.

Nel dettaglio, lungo un distributore sull'autostrada A21 a Cremona, il prezzo praticato per la verde (servito) è di 2.74 euro al litro, mentre quello per la modalità self è di 2,59 euro al litro.

"Siamo a mezzo euro in più rispetto a quelli che sono i prezzi medi regionali – le parole dell'inviato di Mattino Cinque News commentando il tabellone - stando all'ultimo trend, siamo comunque a 88 dollari al barile: un aumento sostanzioso anche solo rispetto alla settimana scorsa".

Si tratta senza dubbio di una delle stazioni di servizio più care di tutto il Paese, circa 60 centesimi in più rispetto ai prezzi medi regionali e anche a livello nazionale il divario è particolarmente consistente.

Purtroppo il prezzo del petrolio è salito dopo la crisi in Israele, ma secondo l'esperto Davide Tabarelli, presidente di Nomismà, nelle ultime ore il “barile” è sceso, di conseguenza ci aspettiamo anche una decrescita del prezzo del carburante.

I prezzi così elevati di benzina e diesel non sono purtroppo una novità in Italia visto che già la scorsa estate si erano raggiunti picchi preoccupanti. Il caso emblematico fu quello di un distributore lungo l'autostrada Varese-Milano in cui la verde veniva venduta a 2,72 euro in modalità self service. Un costo che aveva indotto l'associazione Assoutenti a chiedere un'ispezione da parte della guardia di finanza.



La guerra in Israele, unita al conflitto che da quasi due anni imperversa in Ucraina, potrebbe provocare una bomba esplosiva a livello di materie energetiche, non soltanto benzina ma anche e soprattutto gas ed elettricità: ci aspetta un altro inverno di passione?

Speriamo di no, nel frattempo l'obbligo dall'1 agosto di esporre il prezzo medio del carburante non sembra aver migliorato la situazione e il caso di Cremona lo conferma.