Benzina, prezzi ancora in risalita: il pieno costa sempre di più

Proseguono i rialzi della benzina, a corredo di un trend che vede i prezzi in crescita. Il pieno costa sempre di più e la media nazionale rilevata dal Ministero dello Sviluppo Economico certifica quello che gli automobilisti hanno già rilevato in fase di rifornimento.

Secondo i dati diffusi dal MISE, nella settimana appena trascorsa la media nazionale su self service è stata di 1,655 Euro al litro, pari a 5,66 centesimi di Euro in più rispetto al monitoraggio precedente.

Cresce di quasi cinque centesimi al litro anche il prezzo del gasolio che in media costa 1,513 Euro al litro.

In giornata odierna il prezzo nazionale del Diesel è di 1,543 Euro al litro, in linea con quello di ieri. La Benzina cresce ulteriormente a 1,692 Euro al litro, così come il GPL a 0,678 Euro.

Si tratta di un trend che preoccupa non poco gli automobilisti che quest'anno si stanno affidando ai mezzi proprietari per raggiungere i luoghi di vacanza, a discapito dei mezzi pubblici come treni ed aerei.

Un nuovo rapporto pubblicato in giornata odierna di Picodi, inoltre, ha confermato che l'Italia è 35esima su 42 nazioni nella classifica europea, ma il nostro paese spicca anche nell'analisi in cui viene effettuata la correlazione tra i litri di benzina che è possibile acquistare con lo stipendio medio.