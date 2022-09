Benzina: prezzi in lieve calo oggi 2 Settembre, ma sale il diesel

A poche ore dal via al click day per il bonus trasporti 2022, Quotidiano Energia certifica un lieve calo per il prezzo della benzina oggi 2 Settembre 2022.

Complessivamente, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self è di 1,773 Euro al litro per la benzina, in leggerissimo calo rispetto alla precedente rilevazione di 1,775 Euro al litro. La forbice presso i vari marchi è tra 1,755 e 1,784 Euro al litro, mentre nelle pompe senza logo il prezzo medio è di 1,766 Euro.

Discorso diverso per il diesel, che registra un leggero rincaro ed ora viene venduto a 1,858 Euro al litro contro l’1,856 Euro al litro di ieri, con una forbice delle compagnie che va tra 1,845 e 1,861 Euro al litro, mentre nelle pompe senza logo il prezzo medio è di 1,861 Euro.

Per quanto riguarda il servito, invece, il prezzo medio per la benzina è di 1,923 euro al litro (dagli 1,925 Euro al litro precedenti), con gli impianti colorati che propongono prezzi tra 1,844 ed 1,982 Euro al litro e quelli senza logo a 1,826 Euro al litro. Sfonda quota 2 euro il diesel in modalità servito: oggi è a 2,002 Euro l litro, mentre per il GPL i prezzi si aggirano tra 0,802 e 0,826 Euro al litro. Infine, per il metano il prezzo medio si aggira tra 2,556 e 3,001 Euro.