Benzina a prezzi folli nel milanese: raggiunta quota 5 Euro al litro!

Negli ultimi giorni di febbraio 2022 abbiamo assistito all’aumento dei prezzi della benzina oltre i 2 Euro al litro, complice il conflitto russo-ucraino, ma mai ci si sarebbe potuti aspettare in così pochi giorni il raggiungimento di quote ancora più elevate. In particolare, nel milanese sono stati toccati i 5 Euro al litro!

A segnalare questi prezzi folli è stato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini che, su Facebook, con un post pubblicato nella giornata di ieri, ha riportato la vendita di benzina a 4,989 Euro al litro presso la Esso sulla provinciale di Corbetta. Come scritto dal primo cittadino, questa situazione necessiterà di ulteriori chiarimenti e, anzi, egli stesso si muoverà affinché il rivenditore chiarisca l’accaduto ai cittadini della zona.

Ballarini ha avanzato l’ipotesi di una possibile manomissione della cassa, o di un semplice errore di programmazione, ma per ogni chiarimento ufficiale sarà necessario attendere un suo aggiornamento nel corso dei prossimi giorni. Considerato che, come specificato in apertura, a oggi il prezzo medio ha toccato la media di 1,85 Euro al litro o 2,088 Euro al litro sul servito, risulta alquanto improbabile che Esso abbia optato per la vendita di benzina a oltre il doppio del prezzo attuale di mercato. A ciò si aggiunge l’assenza di segnalazioni in altre regioni italiane, segno che attualmente non si è ancora giunti a situazioni così allarmanti.

Bisogna notare, però, che il prezzo del petrolio andrà comunque alle stelle nel 2022.