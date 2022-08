Benzina, prezzi in calo anche in Italia: al self si passa a 1,875 Euro

Poco dopo aver parlato dell’andamento dei prezzi della benzina in Francia, abbiamo delle buone notizie anche dal mercato italiano. A certificarli è l'Osservaprezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui i prezzi sarebbero in calo anche nel nostro paese.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale praticato dalla benzina per la modalità self è calato ad 1,875 Euro al litro, rispetto agli 1,884 Euro precedenti: i vari marchi hanno una forbice tra 1,861 ed 1,886 Euro, mentre per le pompe bianche senza logo il prezzo praticato è di 1,873 Euro.

Per il diesel in modalità self il prezzo medio è di 1,853 Euro al litro, con una forbice tra 1,838 ed 1,862 Euro, con le pompe senza logo che arivano anche a 1,850 Euro.

Discorso diverso per il servito, dove i prezzi sono più elevati: per la benzina quello medio è di 2,024 Euro al litro, mentre per il diesel di 2,002 Euro, comunque entrambi in calo rispetto alle rilevazioni precedenti. Per il GPL la forbice si attesa tra 0,823 e 0,837 Euro, mentre per il metano tra 2,085 e 2,581 Euro.

Il Governo Italiano ha prorogato lo sconto sulle accise proprio per tenere a bada i prezzi dei carburanti in un periodo centrale e strategico.