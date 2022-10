Benzina, giornata di assestamento: la verde a 1,707 Euro al litro

Giornata di assestamento, ma in rialzo, per i prezzi della benzina e diesel sulla rete carburanti italiana. A confermarlo sono i dati di Quotidiano Energia, secondo cui i prezzi sono in rialzo ma comunque in linea con quelli della giornata precedente.

Alle 8 di ieri 13 Ottobre, il prezzo praticato in media per la benzina in modalità self è di 1,707 Euro al litro, in leggerissimo calo dagli 1,706 Euro del giorno precedente: la forbice è compresa tra 1,688 ed 1,720 Euro al litro.

Per il diesel invece in modalità self il prezzo medio è di 1,893 Euro al litro, con le varie compagnie che si aggirano tra 1,884 e 1,911 EUro al litro.

Discorso diverso per il servito, dove per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,852 Euro al litro (dagli 1,850 Euro precedenti), con gli impianti colorati che variano tra 1,778 ed 1,921 Euro al litro. Per il diesel invece la media è di 2,030 Euro al litro, in aumento dai 2,023 Euro precedenti.

Infine, fronte GPL i prezzi si posizionano tra 0,786 e 0,806 Euro al litro (nelle pompe bianche il prezzo è di 0,779 Euro), mentre per il metano auto la forbice è tra 2,740 e 3,366 Euro.

Qualche giorno fa il metano aveva superato quota 3 Euro a seguito del rincaro del petrolio.