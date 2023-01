Benzina, Gennaio 2023 si chiude con i prezzi in rialzo: self a 1,880 euro al litro

Nonostante i segnali incoraggianti che arrivano dal fronte delle bollette del gas, la corsa dei prezzi dei carburanti non sembra placarsi. Come rilevato dall’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, il mese di gennaio 2023 continua ad essere caratterizzato da rialzi.

Nello specifico, alle 8 di ieri mattina il prezzo in self service della benzina era di 1,880 Euro al litro, con un incremento di 5 millesimi: la compagnie colorate avevano proposto prezzi medi di 1,883 Euro mentre le pompe bianche di 1,876 Euro.

Più alti i costi del diesel, che ormai ha sfondato quota 1,90 Euro al litro e viene venduto a 1,992 Euro al litro (+4 millesimi, con le pompe bianche a 1,912 Euro e le colorate a 1,927 Euro).

Discorso diverso per il servito: in questo caso il prezzo della benzina è stabilmente sopra i 2 Euro: 2,017 Euro al litro per la benzina e 2,059 Euro al litro per il diesel.

Cala invece il GPL a 0,781 Euro (seppur di 1 millesimo), mentre è più marcato il calo del metano, a 2,120 Euro al chilogrammo con una forbice tra 2,110 Euro e 2,132 tra pompe bianche e compagnie colorate.

Se siete alla ricerca di qualche metodo per ridurre i consumi di benzina della vostra vettura, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.