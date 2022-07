Benzina e gasolio in sconto fino al 2 agosto: cosa succede se cade il governo?

Molto probabilmente l'ultima cosa di cui aveva bisogno l'Italia in questo momento era una nuova crisi di governo, anche vista la delicata situazione del caro carburanti - con prezzi di benzina e diesel schizzati alle stelle. Cosa succederà in caso di governo dimissionario?

Difficile prevederlo in questo esatto momento, l'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi dovrà riferire le sue scelte nella giornata del 20 luglio 2022, nel frattempo 10 miliardi di euro sono già a disposizione e attendono un collocamento con un nuovo decreto mensile. Sul tavolo c'è anche lo sconto sui carburanti previsto, a oggi, solo fino al 2 agosto prossimo (taglio delle accise fino al 2 agosto). Grazie all'attuale taglio delle accise, ogni litro di benzina e diesel costa all'incirca 30 centesimi in meno, senza nuove proroghe invece dal 3 agosto i prezzi torneranno standard senza tagli (al momento la benzina costa poco meno di 2 euro, senza tagli saremmo attorno ai 2,20/2,25 euro al litro).

Si pensa e si spera che il governo possa concedere una proroga che si estenda fino a inizio ottobre; senza un governo ufficiale, la proroga potrebbe arrivare da un decreto interministeriale. Vista l'urgenza, sembra proprio che il decreto verrà elaborato in ogni caso, mentre ci sarà da aspettare per capire cosa deciderà il governo sulla questione bollette. Per aiutare famiglie e Pmi con i prezzi di luce e gas servirebbero circa 3 miliardi, scegliendo lo stesso meccanismo degli ultimi aiuti statali.

Ovviamente tutto è in forse nel caso in cui il governo cada in modo definitivo, con un Draghi Bis invece tutto dovrebbe essere confermato senza particolari scossoni, con approvazione di tutti gli aiuti entro la fine del mese di luglio. Non resta che attendere lo sviluppo degli eventi.