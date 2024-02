Benzina e gasolio, prezzi carburanti in forte aumento: cresce soprattutto il diesel

Attualmente le auto elettriche vendono più di quelle a diesel, forse anche per via dell'aumento dei prezzi: le quotazioni dei prodotti petroliferi stanno infatti vedendo una tendenza al rialzo, con particolare riferimento proprio al diesel.

In risposta a queste dinamiche di mercato, durante il fine settimana, si sono verificati ulteriori aggiustamenti da parte degli operatori del settore. In particolare, sia Eni che Q8 hanno aumentato di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel, mentre Tamoil e IP hanno registrato un rincaro di 2 centesimi per entrambi i prodotti. Questi adeguamenti si sono riflessi direttamente sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa.

Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit e elaborati da Quotidiano Energia, aggiornati alle ore 8 di ieri, i nuovi prezzi medi praticati sono i seguenti:

Benzina self-service: 1,853 euro/litro (rispetto a 1,833 euro/litro della rilevazione precedente), con le compagnie che offrono la benzina a un prezzo compreso tra 1,851 e 1,869 euro/litro (per gli impianti senza logo il prezzo è di 1,830 euro/litro). Diesel self-service: 1,820 euro/litro (rispetto a 1,797 euro/litro), con i diversi marchi che praticano prezzi compresi tra 1,816 e 1,836 euro/litro (per gli impianti senza logo il prezzo è di 1,800 euro/litro).

Benzina servita: 1,988 euro/litro (rispetto a 1,973 euro/litro), con gli impianti che applicano prezzi compresi tra 1,934 e 2,072 euro/litro (per gli impianti senza logo il prezzo è di 1,885 euro/litro). Diesel servito: 1,956 euro/litro (contro 1,936 euro/litro), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,900 e 2,040 euro/litro (per gli impianti senza logo il prezzo è di 1,854 euro/litro). GPL: i prezzi medi praticati sono compresi tra 0,725 e 0,742 euro/litro (per gli impianti senza logo il prezzo è di 0,709 euro/litro), per avere una panoramica aggiornata su questa tipologia di carburante, vi abbiamo parlato delle 5 auto a GPL che consumano meno. Metano auto: i prezzi medi vanno da 1,376 a 1,528 euro/kg (per gli impianti senza logo il prezzo è di 1,375 euro/kg).