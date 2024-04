Benzina e gasolio a 1,50 euro al litro, in Francia la petizione contro il caro prezzi

In Francia c’è aria di nuove sommosse popolari a causa degli alti prezzi dei carburanti. Un’associazione degli automobilisti sta lottando per avere un tetto di 1,50 euro al litro per benzina e gasolio, sarà però una lunga guerra (forse contro mulini a vento).

Dopo un periodo di relativa calma, i prezzi dei carburanti in Francia sono tornati a salire. A oggi, al di là delle Alpi è necessario spendere 1,95 euro al litro per la benzina SP95 (indice di ottano 95) e quasi 2 euro al litro per la SP98 (indice di ottano 98), il gasolio invece costa in media 1,787 euro al litro. Prezzi abbastanza simili ai nostri, con la differenza che un bel po’ di francesi sono sul piede di guerra per la situazione. In particolare l’associazione 40 Millions d'Automobilistes, che ha intenzione di fare pressione sul Governo per ottenere quello che sarebbe un risultato storico: un tetto massimo sui carburanti di 1,50 euro al litro.

La richiesta sarebbe assolutamente sensata poiché il caro carburanti colpisce in maniera diretta le famiglie. Secondo i dati INSEE, i trasporti sono la prima voce di spesa delle famiglie francesi per il 16,4%, più dell’abitazione e del cibo, rispettivamente al 16,3% e al 16,1%. La richiesta è dunque semplice: ideare qualsiasi iniziativa in grado di tenere il prezzo dei carburanti al massimo a 1,50 euro al litro. Nei mesi scorsi, inoltre, il Ministro dell’Economia francese aveva promesso un Bonus Carburante qualora i prezzi avessero raggiunto una quota d’allarme fissata a 1,95 euro al litro, cifra effettivamente raggiunta dalle pompe transalpine nei giorni scorsi. Per i cittadini francesi potrebbe dunque arrivare un aiuto di 100 euro a persona ma è tutto “in forse”.

Bisogna dire che l’idea di avere benzina e gasolio a 1,50 euro al litro non è affatto male: di recente, in seguito a un viaggio nell’area attorno a Gibilterra, abbiamo visto i carburanti a 1,40 euro al litro su territorio spagnolo, si è sembrato effettivamente di sognare a occhi aperti... Soprattutto pensando che in Italia abbiamo avuto punte di 2,8 euro al litro in questo mese di aprile...

