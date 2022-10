Benzina e diesel tornano a salire dopo il rincaro del petrolio: metano sopra i 3 euro

La settimana inizia con delle brutte notizie sul fronte dei carburanti. Le compagnie stanno alzando i prezzi consigliati alla pompa e molto probabilmente si andrà verso nuovi rincari per la benzina e il diesel.

Nel weekend del 8-9 ottobre 2022 la benzina self si è riavvicinata all'1,70 euro al litro, la media nazionale infatti è stata di 1,690 euro al litro, con diversi marchi anche al di sopra di 1,708 euro. Il prezzo medio del diesel self invece si è attestato su 1,836 euro al litro domenica 9 ottobre, in clamorosa salita rispetto anche solo a venerdì 7 ottobre, quando eravamo a 1,765 euro al litro.

Questi rincari si devono soprattutto all'aumento del petrolio e dei prodotti raffinati rilevati la scorsa settimana. Quotidiano Energia in particolare segnala che Eni ha alzato di 3 centesimi il diesel, Q8 di 3 centesimi la benzina e di 4 centesimi il diesel, mentre IP ha alzato di 3 centesimi entrambi i carburanti.

Passando al GPL, i prezzi medi attuali si trovano in una forchetta di prezzo che va da 0,788 euro a 0,807 euro al litro, con i distributori no logo fermi a 0,783, infine il prezzo del metano continua a volare senza sosta: siamo fra 2,816 euro e 3,451 euro.

