Benzina e diesel in sconto fino al 5 ottobre: taglio delle accise prolungato di 15 giorni

Come vi abbiamo raccontato il 30 agosto, i prezzi di benzina e diesel sono tornati a salire. Una pessima notizia per le nostre tasche, anche in vista della scadenza del taglio delle accise previsto per il 20 settembre. Ora sembra che il taglio verrà prorogato per altri 15 giorni.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti di governo, i prezzi di benzina e diesel potrebbero rimanere "calmierati" fino al 5 ottobre. Un decreto ministeriale di Mef e Mite potrebbe mettere "una pezza" al provvedimento in scadenza il 20 settembre prossimo (nuovo taglio delle accise fino al 20 settembre), una proroga di 15 giorni utile a non far decollare da un momento all'altro i prezzi già alti di benzina e gasolio.

La proposta era nell'aria già dall'inizio di agosto, del resto si tratta di un decreto che si autofinanzia grazie all'extragettito IVA dei carburanti. Con gli introiti di luglio si potrà andare avanti fino al 5 ottobre, è chiaro a tutti però che serve un piano più strutturato e sul lungo termine, non si può attendere un nuovo decreto ogni due settimane. È probabile che l'esecutivo attuale stia solo cercando di "prendere tempo" in attesa che gli italiani votino un nuovo parlamento il prossimo 25 settembre. Di sicuro la situazione non è rosea e senza tagli delle accise i prezzi di benzina e diesel sarebbero di sicuro al di sopra dei 2 euro al litro. Speriamo che i prossimi mesi possano smorzare i prezzi di benzina, diesel gas e metano.