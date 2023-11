Benzina e diesel, si rischiano prezzi alle stelle? 'Ucraina più Israele, mix esplosivo'

Non meno di 48 ore fa vi raccontavamo come i prezzi di benzina e diesel fossero scesi, portandosi al self a 1,88 euro al litro, un'ottima notizia che però potrebbe rappresentare solo la quiete prima della tempesta, per lo meno, stando alle dichiarazioni di Davide Tabarelli.

Il presidente di Nomisma Energia, grande intenditore in materia energetica, parlando con i microfoni del quotidiano La Verità si è detto preoccupato che la guerra in Ucraina e quella in Israele possano creare un vero e proprio mix esplosivo.

Al momento, infatti, l'Europa riceve meno gas dalla Russia dopo lo scoppio del conflitto, e se anche il Medio Oriente dovesse chiudere i “rubinetti”, a quel punto sarebbe il caos. “Lo scenario peggiore - spiega Davide Tabarelli - sarebbe quello di una doppia carenza di forniture energetiche, dalla Russia e dal Medio Oriente. E tutto questo mentre l’Europa continua a perseguire una politica contraria ai fossili, disincentivando gli investimenti in questo settore. È un mix esplosivo”.

Attenzione anche alla questione Algeria, che è oggi uno dei principali partner dell'Italia in quanto a materie energetiche: “L’Algeria che oggi è il nostro primo fornitore di gas ha espresso una posizione ben precisa a favore di Hamas. Questo dimostra che la situazione non è allegra”.

Il problema è che a quasi due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha fatto davvero poco per rendersi indipendente: “La politica della Commissione continua a demonizzare le fonti fossili, prosegue nella strategia della decarbonizzazione. È evidente che nessuno si sogna di investire in un settore che non è nel futuro dell’Europa”, di conseguenza i prezzi dei carburanti e del gas crescono, e gli Stati Membri sono sempre più dipendenti dall'estero.

“Le regole di Bruxelles sulla tassonomia verde – conclude Tabarelli tirando le orecchie all'Ue - su ciò che deve essere considerato un investimento sostenibile e che consente di fare un bilancio di sostenibilità, vietano gli investimenti in fossili”.

E a proposito del costo del carburante, dallo scorso 1 agosto in Italia i benzinai sono obbligati ad esporre il prezzo medio, ma la situazione non ha affatto migliorato il mercato, visto che sono stati numerosi i distributori che nel corso degli ultimi due mesi hanno praticato prezzi eccessivi.