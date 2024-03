Benzina e diesel, nuovo rialzi dei prezzi dei carburanti: si sfiorano i 2 euro al servito

Secondo quanto riportato dal portale ANSA, i costi del carburante/b> stanno nuovamente aumentando, avvicinandosi al limite dei 2 euro al litro. L'analisi di Quotidiano Energia parla di un costo medio, per il servizio self, attualmente a 1,860 euro al litro.

Entrando più nel dettaglio, in base ai dati forniti dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, aggiornati fino alle 8 di ieri, 17 marzo, il prezzo medio della benzina self è (come già detto) di 1,860 euro al litro. Le rilevazioni precedenti indicavano un prezzo di 1,854, dunque in lieve aumento seppur non di molto. Le compagnie offrono tariffe medie comprese tra 1,855 e 1,870 euro al litro (quelle senza marchio 1,852). Il prezzo medio del diesel self invece si attesta a 1,799 euro al litro (in aumento rispetto ai 1,798 delle precedenti rilevazioni), con diverse marche che oscillano tra 1,785 e 1,816 euro al litro (senza marchio 1,789).

Per quanto riguarda il servizio di erogazione assistita per la benzina, il prezzo medio è di 1,999 euro al litro (1,995 nella rilevazione precedente), con le stazioni di servizio colorate che offrono tariffe tra 1,945 e 2,073 euro al litro (senza marchio 1,907). Il prezzo medio del diesel servito rimane stabile a 1,940 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie che propongono tariffe medie comprese tra 1,877 e 2,019 euro al litro (senza marchio 1,844).

Per quanto riguarda il GPL, i prezzi medi variano tra 0,723 e 0,739 euro al litro (senza marchio 0,709). Infine, i costi medi del metano per autoveicoli variano da 1,332 a 1,504 euro per chilogrammo (senza marchio 1,321).

Sebbene questi aumenti siano frutto di un mercato non ancora perfettamente stabile rispetto allo shock inflazionistico iniziato nel 2021, il prezzo dei carburanti fossili pare essere destinato a fermarsi intorno a queste cifre anche in futuro. Se aveste intenzione di avvinarvi al mondo elettrico con prudenza, vi abbiamo lasciato le 5 auto ibride usate che si possono acquistare al di sotto dei 20.000 euro.

La transizione elettrica sta sempre più influenzando l'offerta dei carburanti tradizionali. Per il futuro, l'Unione Europea, come sappiamo, ha progetti ambiziosi in ambito di mobilità sostenibile: un recente rapporto dell'agenzia impegnata nei trasporti e nell'ambiente, T&E, ha suggerito misure ancor più restrittive per accelerare la transizione e abbattere le emissioni. Una di queste sarebbe lo stop alla costruzione di strade asfaltate.

