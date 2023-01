La benzina vola ai 2 euro al litro, il Ministro: 'C'è speculazione'

Sembrano essere davvero lontani i tempi in cui i prezzi di benzina e diesel erano in calo. Dal 1 Gennaio 2023, infatti, il costo dei carburanti sulla rete di distributori italiani è in continuo aumento a causa della rimozione dello sconto sulle accise deciso dal Governo Draghi.

In giornata odierna, secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, è stato registrato un altro rialzo sui prezzi consigliati, nonostante il calo del petrolio.

Anche la benzina in modalità “servito” si è avvicinata al prezzo di 2 Euro al litro, dopo quanto fatto dal diesel. Come riportato dal Corriere della Sera Economia, infatti, Tamoil ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di un centesimo del gasolio.

L’Osservatorio Prezzi dello Sviluppo Economico, sulla base delle rilevazioni delle 8 di ieri mattina su 15mila impianti, riferisce che in modalità self la benzina è passata a 1,810 Euro al litro, mentre il gasolio a 1,872 Euro al litro. In modalità servito invece si è passati rispettivamente a 1,949 Euro al litro e 2,011 Euro al litro per il diesel.

Per quanto riguarda il GPL, invece, in servito il prezzo cresce a 0,792 euro al litro, mentre il metano a 2,384 Euro al chilogrammo. Il GNL viene invece venduto a 2,532 Euro al litro.

Importanti sono anche le dichiarazioni arrivate dal Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che parlando con La Stampa ha osservato che “il prezzo di benzina e diesel sopra i due euro al litro vuol dire che c’è speculazione, e di fronte a una situazione di questo tipo il governo interverrà. Con i livelli attuali di prezzo del gas e del petrolio io credo che un eventuale sforamento dei 2 euro sarebbe solo speculazione. E comunque, se il prezzo dei carburanti dovesse tornare a crescere in modo stabile e significativo, il governo è pronto a intervenire”.