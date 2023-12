Benzina e diesel, prezzi ancora in calo: verde e gasolio sempre sotto 1,80 euro

Secondo quanto riportato da Quotidiano Energia, i prezzi dei carburanti continuano a diminuire sulla rete nazionale. I dati, aggiornati alle 8 di ieri e provenienti dagli operatori, mostrano un calo significativo nelle medie nazionali di benzina e diesel.

Nel dettaglio, il prezzo medio della benzina in modalità self è di 1,784 euro/litro (rispetto a 1,796 nella rilevazione precedente), con le compagnie che praticano prezzi compresi tra 1,773 e 1,799 euro/litro (senza logo a 1,787). Per quanto riguarda il diesel self, il prezzo medio è di 1,757 euro/litro (contro 1,770), con i diversi marchi che offrono prezzi tra 1,748 e 1,771 euro/litro (senza logo a 1,758).

Per quanto riguarda il servizio alla pompa per la benzina, il prezzo medio è di 1,928 euro/litro (rispetto a 1,940), con gli impianti colorati che praticano prezzi compresi tra 1,864 e 1,977 euro/litro (senza logo a 1,844). La media del diesel servito è di 1,901 euro/litro (contro 1,915 nella rilevazione precedente), con i punti vendita delle compagnie che offrono prezzi medi tra 1,838 e 1,953 euro/litro (senza logo a 1,813).

I prezzi medi del Gpl si attestano tra 0,724 e 0,743 euro/litro (senza logo a 0,712), mentre i prezzi medi del metano auto si collocano tra 1,439 e 1,569 euro/litro (senza logo a 1,457).

Comparando invece i costi dei carburanti fossili con quello dell'elettricità, un utente ha lasciato la sua testimonianza sulle differenze di una tratta Roma-Milano con un'auto elettrica.

Infine, in questo scenario, la vendita di auto elettriche in Europa ha segnato un netto +55% su base annua. Tuttavia molte di queste proverrebbero dal mercato cinese.