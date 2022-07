Benzina e diesel costeranno meno fino alla fine di settembre? Arriva la nuova proroga

Poco prima di perdere la fiducia del parlamento, il Governo Draghi ha allungato il taglio delle accise su benzina e diesel fino al 21 agosto, cosa succederà però dopo quella data, ora che l'esecutivo è dimissionario?

Il prossimo futuro dei prezzi dei carburanti è affidato al nuovo Decreto Aiuti, che dovrebbe portare una ulteriore proroga al taglio di 30 centesimi circa sulle accise. Pur non essendo ancora ufficiale, la notizia sembra arrivare da fonti affidabili e qualificate. L'idea è di portare lo sconto fino alla fine di settembre, con una nuova proroga di circa 40 giorni. Un altro mese per riprendere fiato e aspettare speranzosi che i prezzi alla pompa tornino a livelli accettabili.

Già nelle ultime settimane c'è strato un leggero calo del prezzi (la benzina scende a 1,975 euro al litro), ora è possibile trovare sia benzina che diesel di poco al di sopra di 1,90 euro al litro, senza il taglio delle accise però staremmo attorno ai 2,20 euro al litro, è dunque ancora presto per rimuovere gli aiuti. Inizialmente sembrava che la proroga del taglio non dovesse trovarsi all'interno del Decreto Aiuti in arrivo, ma che sarebbe stata affidata a un decreto ministeriale a ridosso della data di scadenza, ora invece le cose sono cambiate e aspettiamo di capire quanto ci sia di vero in tutto questo.