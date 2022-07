Benzina e diesel costeranno meno fino al 21 agosto 2022: esteso il taglio delle accise

Crisi di governo o no, il prezzo di benzina e diesel è per ora salvo: il taglio delle accise è stato confermato fino al 21 agosto. Secondo lo scorso decreto, le accise sarebbero tornate a livelli normali il prossimo 3 agosto.

Certo dal disastrato Governo Draghi attuale ci si aspettava una proroga più sostanziosa, fino alla fine di ottobre, proprio in virtù del fatto che da domani 20 luglio l’attuale esecutivo potrebbe finire del tutto, lasciando poi alcune delle regolamentazioni in corso in una sorta di limbo. Invece tocca accontentarsi: gli italiani in partenza per le vacanze potranno contare su prezzi di benzina e diesel al di sotto dei 2 euro (prezzi di benzina e diesel ancora in discesa), come ora, salvo eventuali disastri, mentre al ritorno dalle vacanze dopo il 21 agosto i prezzi potrebbero salire, a meno che non arrivino altre proroghe.

Nel frattempo in una nota congiunta si può leggere: “Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione”.