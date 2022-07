Benzina e diesel costano 2 cent in meno: prezzi ancora in discesa

Mentre si trattiene il fiato per capire se il Governo riuscirà a prorogare il taglio delle accise per tutta l'estate (cosa succede se cade il governo?), in piena crisi politica, i prezzi di benzina e diesel continuano fortunatamente a scendere, anche se di poco.

Visto l'andamento degli ultimi mesi, già non avere dei prezzi in salita è un'ottima notizia. Il trend con prezzi in discesa inoltre continua, con Eni che ha appena tagliato altri 2 centesimi su ogni litro di benzina, Q8 e Tamoil che hanno fatto scendere di 2 centesimi al litro sia la benzina che il gasolio. Lo dicono i dati di Quotidiano Energia, ottenuti grazie all'Osservaprezzi del Mise, secondo cui alle 8:00 del 18 luglio il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self era pari a 1,984 euro al litro (1.993 il prezzo precedente), con i vari marchi nazionali compresi fra 1,973 e 1,990 euro al litro.

Il diesel self sta in media a 1,938 euro al litro (1,948 il prezzo precedente), con prezzi compresi fra 1,932 e 1,947 euro al litro. Per quanto riguarda il GPL siamo fra 0,826 e 0,842 euro al litro, mentre il metano continua a essere mediamente molto alto, fra 2,054 e 2,343 euro.