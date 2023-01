Benzina e diesel, dove costa di meno e dove di più? I dati del Corriere della Sera

È un’Italia a macchia di leopardo quella che dipinge uno studio condotto dal Corriere della Sera sui prezzi del carburante. Nel giorno in cui i benzinai hanno proclamato lo sciopero per il 25 e 26 Gennaio, il popolare quotidiano ha condotto una ricerca per capire in quale città costa di meno e dove di più la benzina.

Andando su base provinciale, la provincia dove il pieno costa di più è Bolzano: qui la verde costa 1,884 euro al litro ed il diesel 1,957 Euro al litro in modalità self. Il rovescio della medaglia è rappresentato da Ancona dove la Super in self tocca il minimo di 1,763 Euro/l ed il gasolio 1,841 Euro/litro.

Prendendo in considerazione le grandi città, la capitale Roma è quella più economica: la verde secondo le rilevazioni costa 1,80 Euro al litro e la diesel 1,857 Euro/l, seguita da Napoli dove la Super viene venduta ad 1,818 Euro/l e la diesel 1,857 Euro/l.

Il prezzo più caro d’Italia è stato rilevato appena fuori Milano, nella stazione Esso di Villoresi ovest sull’autostrada dei laghi: il prezzo del gasolio qui ha toccato 2,512 Euro al litro, con la benzina a 2,41e Euro al litro in self. Nel capoluogo meneghino presso la stazione Tamoil di Viale Brianza la situazione non è migliore ed il diesel è venduto a 1,959 euro al litro sia in self che servito, mentre la Super a 1,899 Euro al litro.

A Roma, un distributore Eni in largo Ricci come prezzo esposto aveva 1,844 Euro per la verde in self e servito ed il diesel a 1,904 Euro. Un benzinaio IP in via Parioli invece sempre nella Capitale esponeva il gasolio a 1,976 Euro al servito e self e la verde a 2,017 Euro al litro.

Il Corriere ha anche cercato di capire il motivo di questa fluttuazione, ed ha intervistato Azzurra Pacces, esperta di Staffetta Quotidiana che ha spiegato le ragioni di tali differenze. “Conta innanzitutto la vicinanza con la raffineria . Per esempio Ancona è vicina alla raffineria di Falconara, Bolzano invece è lontana dalle raffinerie. Cagliari ha la raffineria vicina ed è più economica di Olbia che invece non lo è. Poi dipende anche dalla quantità di carburante erogato e cioè da quanto fattura il distributore” ha spiegato.