Benzina e diesel sopra i 2 euro a novembre? Governo a secco di fondi per il taglio accise

Per i cittadini italiani non sembra esserci tregua sul fronte del caro energia e del caro carburanti. Fino al 31 ottobre 2022 infatti è attivo il taglio delle accise previsto dal Governo Draghi e prorogato diverse volte, per il rinnovo però potrebbero esserci diversi ostacoli.

Grazie al taglio temporaneo delle accise, benzina e gasolio costano circa 30,5 centesimi al litro in meno rispetto al prezzo standard, un "regalo" possibile grazie all'extra gettito dell'IVA dovuto ai prezzi più alti. Questo provvedimento è attivo dal mese di marzo 2022 ed è stato prorogato con costanza, dopo il 31 ottobre però i carburanti potrebbero tornare a costare più di 2 euro al litro.

Il motivo riguarda proprio l'extra gettito dell'IVA. Il Governo Draghi ha potuto autorizzare il taglio poiché il prezzo del petrolio era alle stelle, dunque le mancate accise venivano sostituite da una maggiore IVA. Il prezzo del petrolio però è in picchiata a partire dal mese di settembre 2022, dunque l'IVA extra per il Governo sta venendo meno. Non potendo più contare su entrate IVA superiori al normale, il taglio delle accise non verrebbe più coperto.

Un secondo problema riguarda il cambio di Governo. In queste ore la coalizione di destra che ha vinto le recenti elezioni è alle prese con la scelta dei ministri da presentare al Presidente Mattarella, sarà dunque il nuovo Governo a probabile guida Giorgia Meloni che dovrà decidere sul taglio delle accise. Nel frattempo il Ministero della Transizione Ecologica potrebbe autorizzare un'ultima proroga con un decreto ministeriale, al fine di estendere il taglio finché non vi sia un nuovo Governo a prendere la palla.

Tuttavia secondo un'indiscrezione del Sole 24 Ore, il Ministero dell'Economia non avrebbe davvero più coperture per il taglio, si potrebbe arrivare al massimo al 2 novembre, giorno più, giorno meno, la situazione dunque è parecchio complessa. A pagare, letteralmente, le conseguenze di questa situazione sarebbero ovviamente i cittadini, che da un giorno all'altro vedrebbero benzina e diesel aumentare di 30,5 centesimi al litro, il metano di 10,4 centesimi. Senza taglio, la benzina costerebbe oggi più di 2 euro al litro, il gasolio più di 2,20 euro al litro. Il metano sarebbe vicinissimo ai 3 euro.