Fare benzina è la cosa peggiore ai tempi del Coronavirus: ecco perché

L'avrete già sentito migliaia di volte nelle ultime settimana: il modo migliore per evitare di beccarsi il Coronavirus è quello di lavarsi le mani bene e spesso. Questo ci porta ad un altro discorso, legato alle pompe di benzina.

Uno studio del 2011 condotto da Kimberly-Clark Professional ha scoperto che le maniglie delle pompe di benzina sono "le superfici più sporche che si possono incontrare sulla via per il lavoro", lo riporta Reuters. Il Los Angeles Times riferisce al contempo che quello studio di Kimberly-Clark ha persino precisato che il 71 percento delle stazioni di rifornimento sono da considerare "altamente contaminate di ogni tipo di germe associato ad elevati rischi di malattia". Per comparativa i pulsanti dell'ATM, considerati nell'opinione popolare gli oggetti più sporchi in assoluto, si attestano sul 41 percento, mentre i corrimano delle scale mobili raggiungono il 43 percento.

I test di Kimberly-Clark Professional sono stati svolti in alcune grandi città statunitensi come Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami e Philadelphia quasi un decennio fa ma tutt'ora, in piena epidemia Coronavirus, questi numeri risultano più che mai importanti a ricordarci di fare benzina in modo sicuro. Il National Institutes of Health ha svolto le sue ricerche in merito al Covid-19, affermando quindi che questo specifico virus può restare sulle superfici "fino a due o tre giorni sulla plastica e sull'acciaio inossidabile".

Pertanto sarebbe un ottimo pretesto, nel caso non l'aveste già fatto, per portarvi in macchina salviettine disinfettanti et similia, nel caso ne aveste a disposizione, e usarle per disinfettare la maniglia della pompa e i pulsanti o i display touchscreen che andrete a toccare per fare il pieno.

Concludiamo approfittando per informarvi su un altro inconveniente: quello derivato dalle restrizioni casalinghe, le quali sembrano incoraggiare i ladri di auto nel compiere le peggiori nefandezze ai danni degli automobilisti. Infine vogliamo condividere con voi dei consigli per difendersi dal Coronavirus all'interno della propria auto.