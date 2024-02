Benzina, i cartelloni dei prezzi medi bocciati dal Consiglio di Stato

Dallo scorso mese di agosto 2023 tutti i distributori di carburante nazionali devono esporre, per legge, un cartellone contenente i prezzi medi applicati in tutta Italia. L’iniziativa però è appena stata bocciata dal Consiglio di Stato.

Quella che potrebbe sembrare una questione di secondo ordine è in realtà molto seria e lo si capisce dalle parole scritte nella sentenza 1806 pubblicata oggi (23 febbraio 2024) dal Consiglio di Stato. Il Consiglio ha accolto il ricorso in appello proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito alle modalità di esposizione dei famosi cartelloni contenenti i prezzi medi dei vari carburanti della penisola.

La legge prevede che tutti gli operatori nazionali di vendita di carburanti al pubblico abbiano l’obbligo di esporre cartelloni con i prezzi medi della penisola; cartelloni che andrebbero aggiornati quotidianamente. Tale misura è stata considerata dal Consiglio di Stato “irragionevole e sproporzionata”. Da una parte il pubblico ha la possibilità di consultare i prezzi medi dei carburanti anche in altri “luoghi”, magari su internet o direttamente sulle app specializzate per smartphone, dall’altra tutti i costi di gestione dell’iniziativa sarebbero addossati ai singoli distributori. Costi che sarebbero “spropositati” in base alla reale utilità dei cartelloni.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, infatti, talvolta l’effetto dei cartelloni può addirittura essere contrario a quello sperato, con gli utenti più confusi di prima alla vista dei vari prezzi medi. “Il tema è davvero complesso” ha chiosato il Consiglio, ora dunque il proseguo dell’iniziativa è in forse. Secondo il Mimit, i cartelloni rimarranno, ciò che verrà modificato è l’obbligo di aggiornare quotidianamente i prezzi medi, postilla che era stata aggiunta alla legge originale. Il Ministero sta ora provvedendo a riformulare l’articolo correlato alla cadenza di aggiornamento, ci sorge però un dubbio: senza essere aggiornati quotidianamente, i cartelloni saranno ancora meno efficaci di oggi? Nel frattempo esultano i gestori rappresentati da Fegica e Fegisc/Anisa-Confcommercio che già parlano di “vittoria”.